З'явився новий доказ російського громадянства тренера Усика

Олександр Чеканов Бокс 23:45, 27.04.2020 Оновлено: 00:30, 28.04.2020

Тренер українського супертяжа Олександра Усика Сергій Лапін-молодший значиться росіянином на сайті Федерації боксу Росії (ФБР).

Про це свідчать дані порталу. Сергій є сином першого тренера боксера – Сергія Юрійовича Лапіна. Сайт ФБР стверджує, що нинішній наставник Усика має громадянство Росії. В його активі один проведений бій на професійному ринзі.

Instagram Сергія Лапіна

Нагадаємо, український боксер середньої вагової категорії Іван Редкач заявив, що у Лапіна-молодшого є російський паспорт. У відповідь Сергій продемонстрував свій український паспорт, заявивши, що у Редкача "давно проблеми з головою" і розповів, як Іван переслідував команду Усика в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонід Остальцев кинув виклик Олександру Усику після його висловлювань про декомунізацію в Україні і заяв про те, що росіяни не винні в ситуації на Донбасі і Криму.

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