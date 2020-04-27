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28 квітня • оновлено в 00:39
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З'явився новий доказ російського громадянства тренера Усика

2.1т
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Тренер українського супертяжа Олександра Усика Сергій Лапін-молодший значиться росіянином на сайті Федерації боксу Росії (ФБР).

Про це свідчать дані порталу. Сергій є сином першого тренера боксера – Сергія Юрійовича Лапіна. Сайт ФБР стверджує, що нинішній наставник Усика має громадянство Росії. В його активі один проведений бій на професійному ринзі.

З'явився новий доказ російського громадянства тренера Усика

З'явився новий доказ російського громадянства тренера Усика

Instagram Сергія Лапіна

Нагадаємо, український боксер середньої вагової категорії Іван Редкач заявив, що у Лапіна-молодшого є російський паспорт. У відповідь Сергій продемонстрував свій український паспорт, заявивши, що у Редкача "давно проблеми з головою" і розповів, як Іван переслідував команду Усика в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран АТО Леонід Остальцев кинув виклик Олександру Усику після його висловлювань про декомунізацію в Україні і заяв про те, що росіяни не винні в ситуації на Донбасі і Криму.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Іван Редкач Олександр Усик
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