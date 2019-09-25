З'явилося відео п'яного дебошу російських боксерів на чемпіонаті світу

Telegram-канал Baza опублікував відео п'яного дебошу, влаштованого російськими боксерами в Єкатеринбурзі під час чемпіонату світу.

На записі один з учасників конфлікту, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння, стверджує, що є членом Федерації боксу Росії. При цьому він розмахує руками і штовхається, а співробітники готелю і представники силових структур намагаються його заспокоїти.

Новини Боєць ММА влаштував дебош і задушив сусіда в готелі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні перспективний російський хокеїст потрапив у гучний скандал. Спортсмен влаштував дебош в одному з готелів Казані, за що його виставили з його нинішнього клубу – "Нафтохіміка".

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