З'явилося відео моменту, що коштував життя непереможному російському боксеру

Тренер боксера Максима Дадашева (13-0, 11 КО) намагався зняти його з бою перед фатальним раундом, але той вирішив продовжувати поєдинок.

Джеймс Бадді Макгірт кілька разів умовляв свого підопічного визнати перемогу суперника, зробивши основний акцент на тому, що він пропускає занадто багато ударів від Сабріеля Матіаса.

"Я зупиню бій, я зупиню! Макс, ти пропускаєш занадто багато. Ти занадто багато пропускаєш. Будь ласка, Макс, дозволь мені це зробити, добре? Подивися на мене, будь ласка. Ти пропускаєш занадто багато", - говорив Макгірт.

Дадашев відмовлявся миритися з першою поразкою в кар'єрі, виходячи в ринг аж до 11-гораунда, коли вже не зміг стояти на ногах.

Відео фатального моменту, що коштував життя боксеру, опублікувала у себе в Instagram промоутерська компанія Top Rank, але пізніше воно було видалено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральної гематоми. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашева заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер не приходячи до тями в клініці штату Меріленд.

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