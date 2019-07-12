З'явилися нові подробиці побиття екснареченої Кличка: спортивні підсумки 11 липня

Американська поліція розкрила нові подробиці побиття екснареченої Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі, а Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал Wimbledon.

OBOZREVATEL пропонує найцікавіші новини четверга, 11 липня.

Крім того, російський боєць ММА "всадив" сокиру в спаринг-партнера. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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