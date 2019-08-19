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"З'явилася інформація": Усик повідомив про проблему з дебютом в хевівейті

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Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик, найімовірніше, як і планувалося, проведе свій дебютний поєдинок у хевівейті проти Карлоса Такама.

Про це під час спілкування з фанатами в соціальній мережі Instagram повідомив сам український боксер. При цьому, за його словами, з організацією бою виникли певні труднощі.

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"На даний момент все ж таки переговори ведуться з Такамом. Жодної відмови від нього не було. З'явилася інформація, що він підписав контракт з новою промоутерською компанією і виникли якісь проблеми. Я про це не думаю. Моє завдання – працювати. Однозначно бій буде 12 жовтня в Чикаго. А хто це буде, це вже друге питання. Такам – значить, Такам. Хтось інший – значить, хтось інший. Але! Буде, напевно, Такам", – заявив Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик запропонував бій знаменитому російському боксеру.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр Усик Карлос Такам
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