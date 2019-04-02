"Звичайно, присутня": Повєткін несподівано заговорив про реванш із Кличком

Російський боксер Олександр Повєткін висловив надію на проведення реваншу з легендарним Володимиром Кличком.

"Витязя" надихнули чутки про можливе повернення нашого екс-чемпіона на ринг. Крім того, Олександр не проти знову побитися з Ентоні Джошуа.

"Якби мені надійшла така пропозиція, я б звичайно побоксував із Кличком, мені це цікаво. Реваншистська тема, звісно, присутня. Хотілося б битися з кращими, дійти до бою за звання чемпіона світу з Ентоні Джошуа. Я трішечки деякі помилки, сподіваюся, виправлю до наступного бою, якщо він у нас буде коли-небудь", – заявив Повєткін в інтерв'ю OCTAGON TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стримінгова платформа DAZN зробила вражаючу фінансову пропозицію Володимиру Кличку за відновлення професійної кар'єри.

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