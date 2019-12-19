"Зустрінусь з ним": Джошуа прийняв кардинальне рішення по бою з Усиком

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа в своєму наступному бою хоче побитися з Олександром Усиком, а не з Кубратом Пулєвим.

Ентоні Джошуа – Олександр Усик fightnews.info

"У мене є перевага, але я не хочу, щоб здалося, що я не поважаю іншого хлопця. Я віддаю перевагу битися з більш сильним бійцем, принаймні на папері. Я буду вважати обох опонентів вбивцями. Вийду в ринг з більш жорстким суперником. В Усика більше досягнень. У нього хороший рекорд, тож я зустрінуся з ним", – сказав Джошуа, чиї слова цитує британське видання Metro.

Нагадаємо, Усик і Пулєв є обов'язковими претендентами на пояси, які належать Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ентоні Джошуа назвав точні терміни бою з українським боксером.

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