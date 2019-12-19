Головна Новини
19 грудня • оновлено в 17:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Зустрінусь з ним": Джошуа прийняв кардинальне рішення по бою з Усиком

Читати матеріал російською

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа в своєму наступному бою хоче побитися з Олександром Усиком, а не з Кубратом Пулєвим.

Ентоні Джошуа – Олександр Усик

Ентоні Джошуа – Олександр Усик

fightnews.info

"У мене є перевага, але я не хочу, щоб здалося, що я не поважаю іншого хлопця. Я віддаю перевагу битися з більш сильним бійцем, принаймні на папері. Я буду вважати обох опонентів вбивцями. Вийду в ринг з більш жорстким суперником. В Усика більше досягнень. У нього хороший рекорд, тож я зустрінуся з ним", – сказав Джошуа, чиї слова цитує британське видання Metro.

Новини
"Неможливо влучити": Джошуа захоплено відгукнувся про Усика

Нагадаємо, Усик і Пулєв є обов'язковими претендентами на пояси, які належать Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ентоні Джошуа назвав точні терміни бою з українським боксером.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Усик - Джошуа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Джошуа
Особи
Ентоні Джошуа Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги