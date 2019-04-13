МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Зробив величезну помилку": Ломаченко прокоментував бій з Кроллой

"Зробив величезну помилку": Ломаченко прокоментував бій з Кроллой
Наш боксер оцінив поєдинок з британцем
5.3тЧитати матеріал російською

Український боксер Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) після захисту чемпіонських титулів WBA і WBO в легкій вазі в бою Ентоні Кроллой засумнівався в компетенції тренерського штабу суперника.

"Це був хороший і цікавий бій для мене. Але кут Кролли зробив величезну помилку, не викинувши рушник в третьому раунді. Вони ж бачили, що відбувалося в рингу. Щоб там не було, бажаю Ентоні швидко відновитися", - заявив Василь на прес-конференції.

Українець поділився подальшими кар'єрними планами.

"Я хочу битися з Майки Гарсією. Все буде залежати від наших промоутерів. Це буде історичний бій двох олімпійських чемпіонів. Але подивимося. Не знаю. якщо він не повернеться в легку вагу, можливо, це буде Люк Кемпбелл. Я залишаюся в легкій вазі. я хочу об'єднати пояси. Заради цього я готовий провести бій у Великобританії", - зазначив наш боксер.

Новини
Ломаченко - Кролла: з'явилося відео шокуючого нокауту від українця

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Через деякий час з'явилася інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис бою.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найбільшим в історії.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особа
Василь Ломаченко
Місце
СШАЛос Анджелес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки