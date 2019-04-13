"Зробив величезну помилку": Ломаченко прокоментував бій з Кроллой

Український боксер Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) після захисту чемпіонських титулів WBA і WBO в легкій вазі в бою Ентоні Кроллой засумнівався в компетенції тренерського штабу суперника.

"Це був хороший і цікавий бій для мене. Але кут Кролли зробив величезну помилку, не викинувши рушник в третьому раунді. Вони ж бачили, що відбувалося в рингу. Щоб там не було, бажаю Ентоні швидко відновитися", - заявив Василь на прес-конференції.

Українець поділився подальшими кар'єрними планами.

"Я хочу битися з Майки Гарсією. Все буде залежати від наших промоутерів. Це буде історичний бій двох олімпійських чемпіонів. Але подивимося. Не знаю. якщо він не повернеться в легку вагу, можливо, це буде Люк Кемпбелл. Я залишаюся в легкій вазі. я хочу об'єднати пояси. Заради цього я готовий провести бій у Великобританії", - зазначив наш боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Через деякий час з'явилася інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис бою.

Президент України Петро Порошенко привітав Ломаченка. Пізніше баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк захопився Васею, назвавши його найбільшим в історії.

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