Зріс по всій Україні: WBC захопилася Анатолієм Ломаченком

Всесвітня боксерська рада (WBC) відзначила успіхи українських боксерів на міжнародній арені, а також підкреслила внесок Анатолія Ломаченка і Егіса Клімаса в становленні українських чемпіонів.

Василь і Анатолій Ломаченки Steemit

"На Конгресі WBC у Канкуні Рада висловила вдячність неймовірним чоловікам, які здійснили революцію в боксі завдяки своїм неймовірним навичкам і досягненням. Василь Ломаченко та Олександр Усик здобули визнання боксерської сім'ї. Вони обидва входять у п'ятірку найкращих боксерів світу. Анатолій Ломаченко отримав нагороду за значний внесок у розвиток боксу. Під його опікою, що надихає, спорт зміцнів і зріс по всій Україні. Також WBC відзначає внесок Егіса Клімаса спеціальною нагородою за те, що він привів найбільші українські таланти на світову сцену", – йдеться в заяві WBC.

Новини Анатолій Ломаченко отримав унікальну нагороду у світі боксу

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко після бою проти британця Люка Кемпбелла здійснив зворушливий вчинок, зробивши цінний подарунок своєму батькові й тренеру Анатолію Ломаченку.

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