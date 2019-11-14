Зріс по всій Україні: WBC захопилася Анатолієм Ломаченком

Всесвітня боксерська рада (WBC) відзначила успіхи українських боксерів на міжнародній арені, а також підкреслила внесок Анатолія Ломаченка і Егіса Клімаса в становленні українських чемпіонів.
Василь і Анатолій Ломаченки
Steemit
"На Конгресі WBC у Канкуні Рада висловила вдячність неймовірним чоловікам, які здійснили революцію в боксі завдяки своїм неймовірним навичкам і досягненням. Василь Ломаченко та Олександр Усик здобули визнання боксерської сім'ї. Вони обидва входять у п'ятірку найкращих боксерів світу. Анатолій Ломаченко отримав нагороду за значний внесок у розвиток боксу. Під його опікою, що надихає, спорт зміцнів і зріс по всій Україні. Також WBC відзначає внесок Егіса Клімаса спеціальною нагородою за те, що він привів найбільші українські таланти на світову сцену", – йдеться в заяві WBC.
During the World Boxing Council 57th annual convention, in Cancun, Quintana Roo, the World Boxing Council presented special recognitions to extraordinary men who have revolutionized the world of boxing with their distinctive skills and achievements . Vasiliy Lomachenko and Oleksander Usyk, were recognized by the boxing family for their tremendous and intrepid performances inside the ring , defeating all the elite opposition they have faced in recent years . Both are among the current Top 5 of best pound for pound fighters. Anatoly Lomachenko, was lauded and awarded for his meaningful contributions to the development of boxing , as with his inspirational tutelage, the Sport has resurfaced and significantly expanded, with great technique and class, throughout Ukraine. The WBC family also recognized the efforts of Egis Klimas , with a special award for his dedicated work in bringing supreme Ukrainian boxing talent to the World stage . #WBC #ConquerEverything #Boxing #Ukraine #Cossacks
Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко після бою проти британця Люка Кемпбелла здійснив зворушливий вчинок, зробивши цінний подарунок своєму батькові й тренеру Анатолію Ломаченку.
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