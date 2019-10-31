"Знову..." Ф'юрі категорично відповів на питання про Усика

Лінійний чемпіон суперважкої вагової категорії Тайсон Ф'юрі висловив думку про те, що не найбільші для дивізіону габарити українця Олександра Усика не стануть для того проблемою.

Коментуючи зустріч з Усиком під час бою Гвоздик – Бетербієв, Циганський король нагадав, що в історії було багато прикладів, коли маленькі для своїх вагових категорій боксери творили там справжні чудеса.

"Ось, знову люди запитують про те, що я намагався оцінити його габарити... Та я просто його до цього жодного разу не бачив! Ну, він не дуже великий. Але послухайте – Майк Тайсон не був занадто великим, ні Евандер Холіфілд, ні Рокі Марчіано, ні Рой Джонс, ні Флойд Мейвезер не були надо великими. Але, без сумніву, якщо ти хороший боксер, – а Усик ним є, – ти зможеш дати багато класних боїв. Та що означають розміри? Неважливо, наскільки ти великий", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) на конгресі організації прийняла рішення включити Олександра Усика до топ-5 рейтингу суперважкої ваги.

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