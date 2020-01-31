Знищення: бій знаменитих YouTube-блогерів завершився нокаутом у першому раунді

Популярний американський YouTube-блогер Джейк Пол нокаутував свого колегу з Великобританії AnEsonGib'а в першому раунді бою, який відбувся цієї ночі в Майамі.

Поєдинок проходив за правилами професійного боксу, ставши дебютним для обох знаменитостей. AnEsonGib агресивно почав бій, здивувавши технікою пересування по рингу, але американець зумів витримати тиск суперника, успішно охолодивши його запал кількома потужними ударами в голову. Британець кілька разів побував у нокдауні, перш ніж суддя вирішив зупинити поєдинок, зафіксувавши впевнену перемогу Пола.

Джейк Пол проти AnEsonGib'а Forbes

Варто відзначити, що на YouTube-канал американця підписані 19,7 мільйонів чоловік, що значно перевершує кількість шанувальників AnEsonGib'а, у якого їх 2,14 мільйона.

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