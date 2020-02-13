Знаменитому українському боксерові, що вкусив суперника, змінили покарання

Атлетична комісія штату Нью-Йорк зменшила дискваліфікацію відомого українського боксера Івана Редкача за укус Денні Гарсії під час поєдинку 25 січня.

Іван Редкач Boxing Scene

Спочатку було оголошено, що Івана на рік позбавлять боксерської ліцензії, а також він повинен заплатити штраф у розмірі 10 тисяч доларів "за небезпечну і неспортивну поведінку" і відмовитися від грошової винагороди за бій.

Тепер термін дискваліфікації Редкача складе півроку, а гонорар йому залишать. Штраф у 10 тисяч при цьому залишається, інформує Isport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Редкач поступився Денні Гарсії рішенням суддів в головному бою вечора в Брукліні 25 лютого.

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