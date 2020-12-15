Знаменитий YouTube-блогер кинув виклик МакГрегору й образив його дружину

Знаменитий YouTube-блогер Джейк Пол, на сторінку якого підписалося більше 20 млн осіб, викликав на поєдинок ірландця Конора МакГрегора та розкритикував зовнішність його дружини Ді Девлін.

На своїй сторінці в Twitter американець опублікував звернення до бійця змішаних єдиноборств (MMA), в якому заявив, що його команда надіслала Конору пропозицію на 50 млн доларів. Блогер закликав ірландця підписати контракт на поєдинок.

"Доброго ранку, Конор. Напевно, ти зараз б'єш людей похилого віку в барі або мастурбуєш, оскільки втомився займатися сексом зі своєю дружиною, яку можна оцінити лише на четвірку за десятибальною шкалою. Ти здатний на більше. Цього ранку моя команда відправила тобі пропозицію на суму в 50 млн доларів, але ти уникаєш мене, тому що боїшся програти YouTube-блогеру. Твій боксерський рекорд – 0-1, а я переміг в обох своїх поєдинках. Ти зібрався битися з Дастіном Порьє, але у нього менше підписників, ніж у мого собаки. Підпиши бісовий контракт", – звернувся Пол до МакГрегора.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, декілька тижнів тому американський блогер нокаутував колишнього гравця НБА Нейта Робінсона, не залишивши йому жодних шансів. У своєму дебютному бою Джейк достроково переміг свого колегу AnEsonGib'а, відправивши його на канвас у першому раунді.

Свій єдиний поєдинок в боксі МакГрегор провів у 2017 році, програвши легендарному Флойду Мейвезеру.