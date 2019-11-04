Знаменитий український супертяж завершив кар'єру після чемпіонського бою

Колишній претендент на звання чемпіона світу в суперважкій вазі В'ячеслав Глазков ухвалив рішення завершити кар'єру.

Наш співвітчизник у січні 2016 року провів поєдинок проти американця Чарльза Мартіна за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF). Глазкову було зараховано поразку технічним нокаутом після того, як у третьому раунді отримав травму коліна, нагадує Чемпіон.

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Після цього українцю була зроблена операція на хрестоподібній зв'язці, а під час відновлення В'ячеслав отримав травму меніска. Після цього боксер ухвалив рішення завершити кар'єру і став у США водієм-далекобійником. "Це все правда. Повернутися в бокс радий, але коліно не дозволить тренуватися якісно і виступати на високому рівні! А вийти непідготовленим або боксувати з мішками не хочу", – сказав Глазков.

За свою кар'єру він провів 23 бої, здобувши в них 21 перемогу, а один поєдинок звів внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер важкої ваги Любомир Пінчук добув третій чемпіонський пояс у кар'єрі.

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