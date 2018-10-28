Знаменитий український боксер вперше в кар'єрі потрапив в нокдаун

Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) вперше в професійній кар'єрі побував в нокдауні. 32-річний уродженець Феодосії пропустив потужний удар від американця Даніела Джейкобса (35-2, 29 КО).

У першому раунді бою за вакантний пояс IBF в середній вазі рефері відкрив рахунок українцеві. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що за підсумками зустрічі Дерев'янченко - Джейкобс два представники суддівського корпусу віддали перемогу американцю (115: 112), а один - Дерев'янченку (114: 113).