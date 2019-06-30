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Знаменитий український боксер виграв Європейські ігри

4.3тЧитати матеріал російською

Український чемпіон світу Олександр Хижняк виграв II Європейські ігри, які з 21 по 30 червня проходили в Мінську.

У фіналі боксерського турніру у ваговій категорії до 75 кг 23-річний уродженець Полтави з рахунком 5:0 переміг італійця Сальваторе Кавалларо.

Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

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Перший раунд пройшов за повного домінування нашого співвітчизника. Олександр, працюючи першим номером, викидав потужні серії, які раз по раз потрясали італійця.

У третьому раунді Олександр демонстрував відкритий бокс, ганяючи суперника з кута в кут, і часто забуваючи про захист. Італійський боксер кілька разів зміг дістати Сашу, що на загальний результат не вплинуло.

Знаменитий український боксер виграв Європейські ігри

Ще одну медаль взяв український боксер Миколай Буценко. У фінальній зустрічі у ваговій категорії до 56 кг Буценко одноголосним рішенням суддів програв ірландцеві Курту Уокеру.

Бій пройшов в рівній боротьбі. 28-річний одесит пропустив багато ударів в третьому раунді, отримавши розсічення.

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Відзначимо, що в чвертьфіналі Хижняк переміг боксера з Сімферополя Гліба Бакши, що представляє Російську Федерацію. Такий успіх українця викликав в Росії справжню істерику.

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Тема
Євробачення-2019
Особа
Олександр Хижняк
Місце
БілорусьМінськ
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