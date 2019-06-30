Знаменитий український боксер виграв Європейські ігри

Український чемпіон світу Олександр Хижняк виграв II Європейські ігри, які з 21 по 30 червня проходили в Мінську.

У фіналі боксерського турніру у ваговій категорії до 75 кг 23-річний уродженець Полтави з рахунком 5:0 переміг італійця Сальваторе Кавалларо.

Олександр Хижняк pl.suspilne.media

Перший раунд пройшов за повного домінування нашого співвітчизника. Олександр, працюючи першим номером, викидав потужні серії, які раз по раз потрясали італійця.

У третьому раунді Олександр демонстрував відкритий бокс, ганяючи суперника з кута в кут, і часто забуваючи про захист. Італійський боксер кілька разів зміг дістати Сашу, що на загальний результат не вплинуло.

Ще одну медаль взяв український боксер Миколай Буценко. У фінальній зустрічі у ваговій категорії до 56 кг Буценко одноголосним рішенням суддів програв ірландцеві Курту Уокеру.

Бій пройшов в рівній боротьбі. 28-річний одесит пропустив багато ударів в третьому раунді, отримавши розсічення.

🥊🥈🇺🇦Український боксер Микола Буценко (вага до 56 кг) - віцечемпіон ІІ Європейських ігор у Мінську.



Наші вітання спортсмену і тренерському штабу збірної України! 👍👍👍 @Minsk2019BY pic.twitter.com/Uses2t5L0U — НОК України (@OlympicUA) 30 июня 2019 г.

Відзначимо, що в чвертьфіналі Хижняк переміг боксера з Сімферополя Гліба Бакши, що представляє Російську Федерацію. Такий успіх українця викликав в Росії справжню істерику.

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