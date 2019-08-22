Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Знаменитий український боксер виграв дуель поглядів перед чемпіонським боєм

1.4т Читати матеріал російською

Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) виграв дуель поглядів у ексчемпіона світу Геннадія Головкіна (39-1-1, 35 КО).

Напередодні поєдинку за титул IBF, який підтверджений офіційно і відбудеться 5 жовтня в Madison Square Garden, боксери вперше зустрілися віч-на-віч.

Незважаючи на те, що казахстанець мав перевагу в антропометричних даних, він не витримав і першим прибрав погляд. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Титул IBF став вакантним 1 серпня після того, як Сауль Альварес не зміг домовитися про поєдинок із Дерев'янченком.

Як повідомляє ESPN, команди Альвареса і Дерев'янченка тривалий час вели переговори про поєдинок, але не зуміли прийти до єдиної угоди до дедлайну. Причина розбіжності сторін – у розподілі призового фонду.

Спочатку повідомлялося про те, що Сергій Дерев'янченко битиметься з мексиканським суперчемпіоном Канело Альваресом.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Сергій Деревянченко Геннадій Головкін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...