Знаменитий український боксер виграв дуель поглядів перед чемпіонським боєм

Знаменитий український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) виграв дуель поглядів у ексчемпіона світу Геннадія Головкіна (39-1-1, 35 КО).

Напередодні поєдинку за титул IBF, який підтверджений офіційно і відбудеться 5 жовтня в Madison Square Garden, боксери вперше зустрілися віч-на-віч.

Незважаючи на те, що казахстанець мав перевагу в антропометричних даних, він не витримав і першим прибрав погляд. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Титул IBF став вакантним 1 серпня після того, як Сауль Альварес не зміг домовитися про поєдинок із Дерев'янченком.

Як повідомляє ESPN, команди Альвареса і Дерев'янченка тривалий час вели переговори про поєдинок, але не зуміли прийти до єдиної угоди до дедлайну. Причина розбіжності сторін – у розподілі призового фонду.

Спочатку повідомлялося про те, що Сергій Дерев'янченко битиметься з мексиканським суперчемпіоном Канело Альваресом.

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