Знаменитий український боксер відверто розповів про завершення кар'єри

Знаменитий український боксер В'ячеслав Глазков пояснив завершення кар'єри травмою коліна, яку він отримав у поєдинку проти Чарльза Мартіна у 2016-му році.

Колишній претендент на титул чемпіона світу у суперважкій вазі, який із моменту бою з Мартіном не виходив на ринг, відверто зізнався, що не захотів ризикувати здоров'ям і відновлювати кар'єру.

"З приводу завершення кар'єри особливо і сказати нічого, трапилася травма коліна в бою з Мартіном, переніс дві операції, фініта ля комедія... Повернутися – з радістю, та коліно не дозволяє! З Егісом Клімасом (менеджер Глазкова – ред.) розмовляли, він теж пропонував повернутися, але я йому також відповів, що я з радістю, але здоров'я не дозволяє!" – наводить слова Глазкова TimE boxing UA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український напівважковаговик Олександр Гвоздик несподівано оголосив про завершення професійної кар'єри. Пізніше стали відомі причини, які змусили спортсмена піти на такий крок.