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Знаменитий український боксер відверто розповів про завершення кар'єри

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Бокс
1,0 т.
В'ячеслав Глазков провів останній бій у січні 2016- го року

В'ячеслав Глазков провів останній бій у січні 2016- го року

Знаменитий український боксер В'ячеслав Глазков пояснив завершення кар'єри травмою коліна, яку він отримав у поєдинку проти Чарльза Мартіна у 2016-му році.

Колишній претендент на титул чемпіона світу у суперважкій вазі, який з моменту бою з Мартіном не виходив на ринг, відверто зізнався, що не захотів ризикувати здоров'ям і відновлювати кар'єру.

"З приводу завершення кар'єри особливо і сказати нічого, трапилася травма коліна в бою з Мартіном, переніс дві операції, фініта ля комедія... Повернутися – з радістю, та коліно не дозволяє! З Егісом Клімасом (менеджер Глазкова – ред.) розмовляли, він теж пропонував повернутися, але я йому також відповів, що я з радістю, але здоров'я не дозволяє!" – наводить слова Глазкова TimE boxing UA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український напівважковаговик Олександр Гвоздик несподівано оголосив про завершення професійної кар'єри. Пізніше стали відомі причини, які змусили спортсмена піти на такий крок.

В'ячеслав Глазков
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