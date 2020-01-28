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29 січня • оновлено в 00:41
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Знаменитий український боксер відмовився виступати на Олімпіаді

1.8т
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Знаменитий український суперважковаговик Віктор Вихрист (35-10, 7 КО) відмовився виступати в аматорському боксі на Олімпіаді.

27-річний уродженець Світловодська (Кіровоградська область) підписав контракт із промоутерською компанією EC Boxing Promotion з Німеччини та продовжить кар'єру на професійному рингу під ім'ям Віктор Фауст.

Про терміни дебюту чемпіона Європи 2017 року і Європейських ігор-2019 не повідомляється.

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Відомий український боксер потрапив на афішу чемпіонату Німеччини

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька років тому Вихрист зазнав резонансної поразки в 1/8 фіналу чемпіонату світу з боксу, який проходив у німецькому Гамбурзі. Наш співвітчизник програв австралійцю Джозефу Гудалу завдяки скандальному рішенню суддів.

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Автор
Максим Богданов
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