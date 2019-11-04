Знаменитий український боксер у США виграв третій чемпіонський пояс у кар'єрі

Український представник важкої ваги Любомир Пінчук (12-1-1, 7КО) здобув черговий чемпіонський пояс на професійному ринзі.

Наш співвітчизник у американському Кенонсбурзі завоював вакантний титул чемпіона штату Пенсільванія, перемігши досвідченого американського боксера Гаррета Вілсона.

Новини Український боксер брутальним нокаутом виграв чемпіонський бій у США

Восьмираундовий поєдинок відбувся в Printscape Arena в Саутпойнті й тривав усю дистанцію. Українець мав беззаперечну перевагу, що зафіксували й судді, які віддали Любомиру перемогу одноголосним рішенням.

Пояс USA Pennsylvania State став для 23-річного Пінчука третім у кар'єрі. Раніше він володів титулами Американської боксерської федерації (ABF USA) і ABF Continental.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня у Любомира Пінчука вкрали перемогу в поєдинку за титул чемпіона США за версією Всесвітньої боксерської ради.

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