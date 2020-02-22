Знаменитий український боксер Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) завдав поразки чемпіону світу з кікбоксингу з Росії Максиму Смирнову (8-6-3, 4 KO).

8-раундовий поєдинок на ринзi ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився одноголосним рішенням суддів на користь нашого співвітчизника.

Раніше Смирнов розповів, як на українській митниці збрехав про Крим і поплатився за це.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму крайньому бою 8 грудня Макс програв в Канаді місцевому бійцю Давиду Лем'є (41-4, 34 КО) роздільним рішенням суддів.

5 жовтня Макс переміг грузина Бека Мухулішвілі (5-9, 2 КО). Поєдинок ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився технічним нокаутом в 5-му раунді. У представника Грузії відкрилася сильна кровотеча з носа і рефері прийняв рішення зупинити зустріч.

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