Знаменитий український боксер пішов у депутати

Максим Іншаков Бокс 21:33, 24.09.2020 Оновлено: 22:32, 24.09.2020

Знаменитий український боксер Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) заявив, що вирішив стати депутатом Київської міської ради.

У себе в Instagram прославлений спортсмен зазначив, що балотуватиметься від партії УДАР Віталія Кличка.

"Друзі! Я офіційно став кандидатом у депутати міськради. Балотуватимуся в Дарницькому районі, де я і виріс. Дарничани, сподіваюся на вашу підтримку, 25 жовтня зробіть свій вибір", – написав Бурсак.

Макс Бурсак пішов у депутати /
Instagram Макса Бурсака

Все про місцеві вибори в Україні 2020 читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бурсак ефектно показав усьому Instagram, що Крим є частиною нашої країни.

У себе в акаунті Максим розмістив патріотичну ілюстрацію, де на жовто-синьому тлі було написано "Крим – це Україна".

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

ЗСУ похизувалися новими кадрами навчань із конвертопланами Osprey. Фото та відео

У Сімферополі з кранів пішла чорна вода. Фото і відео

У Білорусі тисячі авто перекрили проспект на знак протесту. Відео

Учасниця форуму УПЦ МП назвала воїнів на Донбасі "рабовласниками, що звільнили від усього"

Терористи "ЛНР" відправили дітей копати укріплення на лінії вогню. Відео