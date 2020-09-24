Знаменитий український боксер пішов у депутати

Знаменитий український боксер Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) заявив, що вирішив стати депутатом Київської міської ради.

У себе в Instagram прославлений спортсмен зазначив, що балотуватиметься від партії УДАР Віталія Кличка.

"Друзі! Я офіційно став кандидатом у депутати міськради. Балотуватимуся в Дарницькому районі, де я і виріс. Дарничани, сподіваюся на вашу підтримку, 25 жовтня зробіть свій вибір", – написав Бурсак.

Макс Бурсак пішов у депутати / Instagram Макса Бурсака

Все про місцеві вибори в Україні 2020 читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бурсак ефектно показав усьому Instagram, що Крим є частиною нашої країни.

У себе в акаунті Максим розмістив патріотичну ілюстрацію, де на жовто-синьому тлі було написано "Крим – це Україна".