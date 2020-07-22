Знаменитий український боксер підписав контракт на чемпіонський бій, – журналіст

Знаменитий український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) уклав угоду на бій із чемпіоном WBC в середній вазі Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО), повідомляє журналіст видання The Athletic Майк Коппінгер, посилаючись на власні джерела.

Інсайдер повідомляє, що бій пройде у вересні, а на кону стоятиме титул Чарло.

Twitter Майка Коппінгера

У червні з'явилася новина, що Дерев'янченко почав переговори про організацію поєдинку проти найкращого боксера 2019 року, незалежно від вагової категорії Сауля Канело Альвареса.

Свій останній бій Дерев'янченко провів у жовтні 2019 року проти Геннадія Головкіна. У скандальному поєдинку судді віддали казахстанцю спірну перемогу.

Сауль Альварес заявив, що саме Дерев'янченко був найкращим боксером у бою проти Головкіна.