Знаменитий український боксер переміг суворим нокаутом в США

Знаменитий український боксер Іван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсаційно переміг 32-річного екс-чемпіона світу в двох дивізіонах Девона Александера (27-6-1, 14 КО)

На вечорі боксу в Каліфорнії 33-річний уродженець Шостки ефектно нокаутував опонента в 6-му раунді.

Бій пройшов в конкурентній боротьбі. Уже в кінці 2-го раунду Девона потряс потужний "постріл" від українця. На точні, але не потужні удари американця, Іван відповідав важкими ляпасами.

До 5-го раунда здавалося, що Александер зможе перемогти. Він пристрілявся, почав частіше потрапляти і його атаки стали більш ефективним.

Несподівана розв'язка наступила в дебюті 6-го раунду. Після короткого "стусана" зліва боксер зі США як підкошений впав на ринг, і вже не встиг відновитися. Редкач влаштував супернику град ударів зліва, ще двічі відправивши опонента в нокдаун. Рефері не став продовжувати знущання над американцем і зупинив бій.

Нагадаємо, що 17 лютого Редкач (22-4-1, 17 KO) переміг 37-річного американця Тайрона Харріса (26-14, 16 КО).

Бій в рамках першої напівсередньої ваги пройшов на арені в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесі і завершився нокаутом в першому раунді.

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