Знаменитий український боксер отримав чемпіонський бій: названа дата

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол 29 серпня проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO Хосе Раміреса.

Поєдинок пройде в Лас-Вегасі. На кону буду стояти пояса, якими володіє 27-річний американець.

Бій Рамірес - Постол оголошений офіційно Instagram Top Rank

В цілому на рахунку суперника нашого боксера 25 перемог з 25 можливих, 17 з яких були здобуті нокаутом. Українець, який зазнав усього 2 поразки в 31 бою, вдруге спробує повернути собі титул WBC після невдалої спроби в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку поєдинок Постола проти американця повинен був відбутися 1 лютого в Китаї, але був скасований через епідемію коронавiрусу.

Його перенесли на 9 травня в місті Фресно, штат Каліфорнія, США, але пізніше також скасували.

Крайній свій бій Постол провів 28 квітня 2019 року на вечорі боксу в Лас-Вегасі (США). 35-річний уродженець Великої Димерки розбив француза Мохамеда Мімуна (21-4, 2 КО). 10-раундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця 98:92, 97:93, 99:91.