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Знаменитий український боксер отримав чемпіонський бій: названа дата

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
1,8 т.
Віктор Постол

Віктор Постол (праворуч). Instagram Віктора Постола

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол 29 серпня проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO Хосе Раміреса.

Поєдинок пройде в Лас-Вегасі. На кону буду стояти пояса, якими володіє 27-річний американець.

Бій Рамірес - Постол оголошений офіційно

Бій Рамірес - Постол оголошений офіційно Instagram Top Rank

В цілому на рахунку суперника нашого боксера 25 перемог з 25 можливих, 17 з яких були здобуті нокаутом. Українець, який зазнав усього 2 поразки в 31 бою, вдруге спробує повернути собі титул WBC після невдалої спроби в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку поєдинок Постола проти американця повинен був відбутися 1 лютого в Китаї, але був скасований через епідемію коронавiрусу.

Його перенесли на 9 травня в місті Фресно, штат Каліфорнія, США, але пізніше також скасували.

Крайній свій бій Постол провів 28 квітня 2019 року на вечорі боксу в Лас-Вегасі (США). 35-річний уродженець Великої Димерки розбив француза Мохамеда Мімуна (21-4, 2 КО). 10-раундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця 98:92, 97:93, 99:91.

Віктор ПостолХосе Рамiрес
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