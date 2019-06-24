Знаменитий український боксер нокаутував росіянина: спортивні підсумки 23 червня

Непереможний український боксер Владислав Сіренко нокаутував росіянина у черговому бою, а збірна України увійшла у топ-3 медального заліку Європейських ігор у Мінську.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 23 червня.
Крім того, Олександра Усика назвали офіційним претендентом на поєдинок проти переможця реваншу Джошуа — Руїс. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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