Знаменитий український боксер нокаутував росіянина: спортивні підсумки 23 червня

Непереможний український боксер Владислав Сіренко нокаутував росіянина у черговому бою, а збірна України увійшла у топ-3 медального заліку Європейських ігор у Мінську.

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Крім того, Олександра Усика назвали офіційним претендентом на поєдинок проти переможця реваншу Джошуа — Руїс. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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