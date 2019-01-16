МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Знаменитий український боксер-чемпіон став тренером у "Лізі сміху"

Читати матеріал російською

Український інтернаціональний чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) стане одним із тренерів у новому сезоні шоу "Ліга сміху".

Знаменитий український боксер-чемпіон став тренером у "Лізі сміху"

Раніше Денис брав участь в іншому проекті каналу "1+1" – "Танці з зірками", де разом із Катериною Белявською дійшов до 11-го прямого ефіру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Денис Беринчик
Тег
Ліга сміху
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги