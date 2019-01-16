Знаменитий український боксер-чемпіон став тренером у "Лізі сміху"

Український інтернаціональний чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) стане одним із тренерів у новому сезоні шоу "Ліга сміху".

Раніше Денис брав участь в іншому проекті каналу "1+1" – "Танці з зірками", де разом із Катериною Белявською дійшов до 11-го прямого ефіру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 грудня Берінчик здобув ефектну перемогу нокаутом у поєдинку проти Росекі Крістобаля (15-3, 11 КО). Бій у Броварах в ТРЦ "Термінал" за титул Всесвітньої боксерської організації WBO Oriental у легкій вазі завершився у сьомому раунді.

Денис відрізняється незвичайними перфомансами перед своїми боями. На поєдинок проти Крістобаля Берінчик вийшов у образі комп'ютерного героя Супер Маріо.

Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк зазначив, що Денис Берінчик може вийти на ринг проти чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO і WBA Василя Ломаченка.