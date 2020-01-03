Знаменитий російський боксер після ганебної поразки оголосив про завершення кар'єри

Колишній чемпіон за версіями WBA і IBF у першій важкій вазі Денис Лебедєв заявив, що не буде організовувати прощальний бій після поразки від південноафриканця Табісо Мчуну.

"Я повинен був перемагати в цьому бою, але я поступився. Я не програв, я просто не зміг виграти. Особливо майстерного в суперника нічого не було, але я і з таким не зміг впоратися. Треба було знайти в собі сили і сказати собі "вистачить"", – цитує Лебедєва агентство Eurosport.

Денис Лебедєв Спорт-Експрес

Він також пояснив, що прощальний поєдинок – це шоу, яке суперечить його принципам.

"Це буде більше схоже на шоу. Тобто треба буде вибрати супротивника свідомо слабшого за себе. Я таких речей не люблю. Якщо ти виходиш битися, то завжди повинен бути інтерес. А вибрати когось заздалегідь для перемоги? Ні, я дивлюся на ці речі по-іншому", – додав боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 грудня 2019 року Денис Лебедєв без шансів програв свій перший бій після повернення на ринг південноафриканцеві Табісо Мчуну.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!