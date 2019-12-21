Знаменитий "Корейський зомбі" переміг ефектним нокаутом в UFC в першому ж раунді

Знаменитий корейський боєць змішаного стилю (ММА) Чон Чхан Сон, здобув ефектну перемогу над колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Френкі Едгаром (23-8-1).

Головний поєдинок турніру UFC Fight Night 165 в напівлегкій ваговій категорії пройшов у Пусані, Південна Корея, на арені Sajik Arena і завершився в першому ж раунді.

32-річний Сон на прізвисько Корейський зомбі кілька разів прицільно потрапив у голову 38-річному американцю, після чого рефері зупинив бій.

"The Korean Zombie" rises again, burying Frankie Edgar in a mere three minutes and change! Chan Sung Jung may be our sport's greatest cult hero. 🧟♂️ #UFCBusan pic.twitter.com/BGl0Gggs3n - Kyle Johnson (@VonPreux) December 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського боксера побили в Москві в першому раунді. У поєдинку, що відбувся в спорткомплексі "Крилья Совєтов", росіянин був нокаутований казахстанцем Уаліханов Бісенкуловим

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