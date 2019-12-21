Головна Новини
21 грудня • оновлено в 19:58
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Знаменитий "Корейський зомбі" переміг ефектним нокаутом в UFC в першому ж раунді

Знаменитий "Корейський зомбі" переміг ефектним нокаутом в UFC в першому ж раунді
Зустріч завершилася достроково
1.5т Читати матеріал російською

Знаменитий корейський боєць змішаного стилю (ММА) Чон Чхан Сон, здобув ефектну перемогу над колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Френкі Едгаром (23-8-1).

Головний поєдинок турніру UFC Fight Night 165 в напівлегкій ваговій категорії пройшов у Пусані, Південна Корея, на арені Sajik Arena і завершився в першому ж раунді.

32-річний Сон на прізвисько Корейський зомбі кілька разів прицільно потрапив у голову 38-річному американцю, після чого рефері зупинив бій.

Новини
Російський "м'ясник" нокаутом відправив суперника на ношах до лікарні - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського боксера побили в Москві в першому раунді. У поєдинку, що відбувся в спорткомплексі "Крилья Совєтов", росіянин був нокаутований казахстанцем Уаліханов Бісенкуловим

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Теми
MMA UFC
Місце
Південна Корея Пусан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги