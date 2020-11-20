Дієтолог Лопеса: думаю, що колишнього Ломаченка ми вже не побачимо

Український дієтолог, який зараз працює з Теофімо Лопесом, Олександр Фока заявив, що не був здивований через поразку Василя Ломаченка в бою проти американця.

В інтерв'ю виданню Tribuna він назвав кілька причин, через які ми вже не побачимо той рівень боксу, який раніше демонстрував наш співвітчизник. Першою з них, на думку дієтолога, є вік українця.

"Василь, починаючи з бою проти Педраси, почав просідати функціонально, це було дуже помітно, хоча вони з татом провели колосальну роботу в тренувальному таборі. Анатолій Миколайович (Ломаченко-старший – Ред.) любитель серйозні навантаження, але Василь – віковий боєць. Маючи за плечима таку любительську кар'єру, його природний ресурс закінчується. І відновлюється він з кожним боєм все гірше. Потрібно переглядати навантаження та коригувати відновлення", – вважає Фока.

Він також відзначив, що після нокдауну в поєдинку проти Хорхе Лінареса Ломаченко почав обережніше поводитися на рингу.

"Ще одна причина – під час бою з Лінаресом Василь опинився на канвасі, з того моменту він почав побоюватися і бути обережним. Якщо раніше він зближувався, а потім пробивав, то після нокдауну він зближується без ударів. Це було помітно і в бою з Кемпбеллом, і в бою з Лопесом. Думаю, що колишнього Василя ми вже більше не побачимо, тому що він стає старшим, а тато хоч і геніальний аналітик і стратег, але не зможе кардинально змінити щось в підготовці", – додав Фока.

Відзначимо, що раніше він працював з Олександром Усиком, а зараз допомагає Денису Берінчику, Кубрату Пулєву й іншим відомим боксерам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес розповів, що не зміг нормально поспілкуватися з Ломаченком після їхнього двобою.