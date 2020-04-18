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18 квітня • оновлено в 22:00
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Знаменитий боксер влаштував понти в рингу і був нокаутований: в мережі згадали легендарний бій

1.3т
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10 років тому, 17 квітня 2010-го відбувся один із знакових поєдинків епохи між Лучіаном Буте і Едісоном Мірандою.

Колумбієць впевнено вів бій і в третьому раунді вирішив продемонструвати свою перевагу перед румунським суперником. Боксер став опускати руки, демонстративно показуючи, що удари Буте не приносять йому ніякої шкоди.

У якийсь із моментів Едісон загрався і пропустив потужний аперкот, який відправив його в важкий нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гігантського сумоїста покарав крихітний суперник за понти перед боєм. Курйозний епізод стався на турнірі з сумо Daisoya в японському Тохоку. Відео зі швидкоплинного виступу двох спортсменів стало вірусним в соцмережах.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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