Знаменитий боксер вивісив у США український прапор

Знаменитий боксер-середньоваговик Євген Хитров влаштував проукраїнський перфоманс під час перебування в США. Спортсмен разом зі своїм другом відвідав музей мистецтв у Філадельфії, де зробив фото біля статуї вигаданого кіногероя Роккі Бальбао. При цьому Хитров разом з товаришем розтягнули прапор України.

"Спасибі Геничу за чіткий день", - підписав Євген ефектний знімок, який виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. У коментарях прихильники боксера подякували йому за патріотичне фото. "Респект", "Спасибі вам, хлопці, за це фото! Клас!" - написали вболівальники.

Відзначимо, що "Український лев", як називають Хитрова, не виходив у ринг з грудня минулого року, коли переміг технічним нокаутом американця Джонатана Батісту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Василь Ломаченко отримав статус суперчемпіона WBA.