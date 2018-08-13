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Знаменитий боксер вивісив у США український прапор

12.1тЧитати новину російською

Знаменитий боксер-середньоваговик Євген Хитров влаштував проукраїнський перфоманс під час перебування в США. Спортсмен разом зі своїм другом відвідав музей мистецтв у Філадельфії, де зробив фото біля статуї вигаданого кіногероя Роккі Бальбао. При цьому Хитров разом з товаришем розтягнули прапор України.

"Спасибі Геничу за чіткий день", - підписав Євген ефектний знімок, який виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. У коментарях прихильники боксера подякували йому за патріотичне фото. "Респект", "Спасибі вам, хлопці, за це фото! Клас!" - написали вболівальники.

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Відзначимо, що "Український лев", як називають Хитрова, не виходив у ринг з грудня минулого року, коли переміг технічним нокаутом американця Джонатана Батісту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Василь Ломаченко отримав статус суперчемпіона WBA.

Особа
Євген Хитров
Місце
СШАФіладельфія
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Комментарии на сайте не модерированы
Трампенчук Стыць
Трампенчук Стыць
Предлагаю, ему Героя Украины дать.
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Рокки топчет хохляцкий флаг - зачот.
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