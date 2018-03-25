Знаменитий боксер-скандаліст, який плюнув в Кличка, виграв бій нокаутом - опубліковано відео

Суперважкоатлет Дерек Чісора (28-8, 20 КО) завалив француза Закарія Аззузі (14-3-2, 10 КО). Бій пройшов в Лондоні на "О2 Арена" і завершився в 2-му раунді після правого хука 34-річного британця.

Чісора - Аззузі

Чісора - Аззузі

Чісора - Аззузі

Чісора - Аззузі

Нагадаємо, що Дерек перед боєм з Кличком-старшим у 2012 році вдарив Віталія, а вже на рингу, безпосередньо перед поєдинком, плюнув водою в обличчя молодшому братові, Володимиру.

Як повідомляв "Обозреватель" в листопаді минулого року Чісора програв бій за титул чемпіона Європи за версією EBU. Зустріч на вечорі боксу в Монако проти німця агіт Кабайела (17-0, 12 КО) завершилася на користь чинного чемпіона роздільним рішенням суддів: 114:114, 115:114,115:113.