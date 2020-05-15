Знаменитий боксер назвав неадекватом борця Грицая, який викликав на бій Усика

Олександр Чеканов Бокс 20:21, 15.05.2020 Оновлено: 20:31, 15.05.2020

Знаменитий український боксер Максим Бурсак розкритикував борця Богдана Грицая за те, що той кинув виклик Олександру Усику.

На думку Бурсака, чемпіон світу U-23 вирішив просто попіаритися за рахунок супертяжа.

Максим Бурсак
K2 Promotions

"Я взагалі не знаю, хто такий Грицай. Це клоунада, шоу. В Усика свій шлях, є мета – Джошуа, Уайлдер. Який Грицай? До чого тут він? Навіщо він кидає виклик? Усик боксер, а не борець, не рукопашник. Нехай Грицаю кине виклик стрілок із пістолета. Скаже: "Давай". Це неадеквати якісь. Ну, я маю на увазі цього Грицая. Хто це такий? Гарний борець? Це він, напевно, вирішив пропіаритися на імені Саші. Не можу зрозуміти сенсу цього", – цитує Бурсака XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан Грицай викликав Олександра Усика на бій без правил після того, як боксер показав, як розправився з "диванним експертом". У відповідь супертяж заявив, що готовий вийти на поєдинок тільки за правилами боксу.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Україна готується відновити авіасполучення з Єгиптом, Туреччиною та Грузією: названо дату

Сивохо розповів про обіцяний "сюрприз" від Зеленського

Грошей на пенсії може не вистачити: в Кабміні готують реформу з двома виплатами і новим внеском

"Боятися треба не смерті, а пустого життя": що відомо про загиблого спецпризначенця

Війська Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія