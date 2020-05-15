Знаменитий боксер назвав неадекватом борця Грицая, який викликав на бій Усика

Знаменитий український боксер Максим Бурсак розкритикував борця Богдана Грицая за те, що той кинув виклик Олександру Усику.

На думку Бурсака, чемпіон світу U-23 вирішив просто попіаритися за рахунок супертяжа.

Максим Бурсак K2 Promotions

"Я взагалі не знаю, хто такий Грицай. Це клоунада, шоу. В Усика свій шлях, є мета – Джошуа, Уайлдер. Який Грицай? До чого тут він? Навіщо він кидає виклик? Усик боксер, а не борець, не рукопашник. Нехай Грицаю кине виклик стрілок із пістолета. Скаже: "Давай". Це неадеквати якісь. Ну, я маю на увазі цього Грицая. Хто це такий? Гарний борець? Це він, напевно, вирішив пропіаритися на імені Саші. Не можу зрозуміти сенсу цього", – цитує Бурсака XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан Грицай викликав Олександра Усика на бій без правил після того, як боксер показав, як розправився з "диванним експертом". У відповідь супертяж заявив, що готовий вийти на поєдинок тільки за правилами боксу.

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