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16 травня • оновлено в 03:32
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Знаменитий боксер назвав неадекватом борця Грицая, який викликав на бій Усика

18.2т
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Знаменитий український боксер Максим Бурсак розкритикував борця Богдана Грицая за те, що той кинув виклик Олександру Усику.

На думку Бурсака, чемпіон світу U-23 вирішив просто попіаритися за рахунок супертяжа.

Максим Бурсак

Максим Бурсак

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"Я взагалі не знаю, хто такий Грицай. Це клоунада, шоу. В Усика свій шлях, є мета – Джошуа, Уайлдер. Який Грицай? До чого тут він? Навіщо він кидає виклик? Усик боксер, а не борець, не рукопашник. Нехай Грицаю кине виклик стрілок із пістолета. Скаже: "Давай". Це неадеквати якісь. Ну, я маю на увазі цього Грицая. Хто це такий? Гарний борець? Це він, напевно, вирішив пропіаритися на імені Саші. Не можу зрозуміти сенсу цього", – цитує Бурсака XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан Грицай викликав Олександра Усика на бій без правил після того, як боксер показав, як розправився з "диванним експертом". У відповідь супертяж заявив, що готовий вийти на поєдинок тільки за правилами боксу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Богдан Грицай Макс Бурсак Олександр Усик
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