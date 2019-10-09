Знаменитий боксер ефектно вирубав суперника в чемпіонському бою - відео нокдауну

Знаменитий білоруський боксер Іван Баранчик (19-1,12 КО) здобув ефектну перемогу над Габріелем Брасеро (Пуерто-Ріко) і завоював вакантний титул WBA Inter-Continental у першій напівсередній вазі.

Поєдинок у Нью-Йорку завершився технічним нокаутом. У 4-му раунді Баранчик пішов в атаку і потряс свого суперника. Брасеро (25-4-1, 6 KO) спробував врятуватися в клінчі, але не втримався і впав. Рефері відрахував нокдаун, після чого ухвалив рішення припинити бій, через одностороннiй характер поєдинку.

Відзначимо, що бій Баранчик – Брасеро відбувся в андеркарті поєдинку Головкін – Дерев'янченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Головкін переміг Дерев'янченка і завоював чемпіонські пояси в середній вазі Міжнародної боксерської федерації (IBF) і Міжнародної боксерської організації (IBO).

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів. Під час інтерв'ю в рингу Головкіна освистали глядачі "Madison Square Garden".

Пізніше були опубліковані суддівські записки, з яких стало ясно, скільки раундів виграв українець.

Також були опубліковані кращі моменти бою на відео.

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