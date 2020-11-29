Знаменитий блогер брутально нокаутував зiркового рекордсмена НБА. Відео

Відомий американський баскетболіст Нейт Робінсон зазнав розгромної поразки від відеоблогера Пола Джейка у виставковому поєдинку перед боєм Майка Тайсона і Роя Джонса.

36-річний Нейт, який в 2010 році став першим триразовим переможцем в історії конкурсу з кидків зверху в Національній баскетбольній асоціації, закінчив бій на канвасi.

Джейк, у якого 20 млн пiдписників на Youtube, з перших хвилин потужно атакував і вже в другому раунді відправив Робінсона в нокдаун. Нейт зміг піднятися і через кілька секунд пропустив потужний правий в щелепу. Від такого удару баскетболіст впав, як підкошений і довго приходив до тями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний бій вечора між Тайсоном і Джонсом завершився внічию. Суддівська колегія не наважилася віддавати перемогу комусь одному.