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"Знаєш, що буде?" Кличко в спарингу "поштовхався" з молодим боксером

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Легендарний Володимир Кличко продовжує підтримувати себе у формі, незважаючи на те, що, за його словами, не збирається повертатися на ринг.

Наш супертяж провів серію спарингів на Олімпійській базі в Конча-Заспі. Кличко-молодший опинився на одному ринзі з юними боксерами, для яких провів майстер-клас. Відповідне фото та відео на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікувало "Братство Кличко". "Володимир Кличко сьогодні провів тренування на Олімпійських базі в Києві! Чемпіон у справі", – йдеться в повідомленні.

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Володимир з задоволенням потренувався і дав кілька порад боксерам-початківцям. "У вас що, стільки лівшів? Передня нога, особливо з шульгою, це як на мінному полі. Якщо у тебе голова пішла за передню ногу, ти втратив баланс. Знаєш, що станеться? Ага!" – сказав прославлений чемпіон, жартома відштовхуючи спаринг-партнера до канатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко виступив з офіційною заявою щодо відновлення кар'єри.

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Особа
Володимир Кличко
Місце
Україна Київ
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