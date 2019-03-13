"Змушувати круто": Ломаченко зробив зізнання про свої бої

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) зізнався, що йому все одно, як вигравати, але перевагу він віддає нокаутам.

"Мені подобається отримувати задоволення протягом бою. Не має особливого значення, як перемагати. Звичайно, краще нокаут, але змушувати суперника здаватися теж круто. Особисто для мене все ж кращий перший варіант", – сказав Ломаченко в інтерв'ю ESNews.

Нагадаємо, що 12 квітня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі Василь проведе захист титулів проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року Ломаченко здобув перемогу над колумбійцем Мігелем Марріагою, який відмовився виходити з кута після 7-го раунду.

У ніч із 8 на 9 грудня 2018-го Василь Ломаченко побив Хосе Педрасу в об'єднавчому бою за звання чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA.

Ломаченко за підсумками 2018 року посів перше місце в рейтингу кращих боксерів планети за версією порталу Boxingtalk.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!