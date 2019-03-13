МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Змушувати круто": Ломаченко зробив зізнання про свої бої

1.2тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) зізнався, що йому все одно, як вигравати, але перевагу він віддає нокаутам.

"Мені подобається отримувати задоволення протягом бою. Не має особливого значення, як перемагати. Звичайно, краще нокаут, але змушувати суперника здаватися теж круто. Особисто для мене все ж кращий перший варіант", – сказав Ломаченко в інтерв'ю ESNews.

Нагадаємо, що 12 квітня на арені Staples Center у Лос-Анджелесі Василь проведе захист титулів проти британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

Новини
Ломаченко — Кролла: букмекери опублікували принизливі котирування на чемпіонський бій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Путин Хуйло
Путин Хуйло
?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки