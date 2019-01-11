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ЗМІ: Володимир Кличко повертається в бокс

24.3тЧитати матеріал російською

Легендарний Володимир Кличко відновить професійну кар'єру в 2019 році. Український боксер має намір провести бій із британцем Ділліаном Уайтом.

Про це повідомив авторитетний британський журналіст Стів Банс. "Володимир Кличко повертається, він знову боксуватиме. Я чув, що він зв'язався із крутим британським супертяжем. Це не Ф'юрі і не Джошуа. Чув, що цей бій ми могли б побачити на "Уемблі" 13 квітня. Це один із найбільш божевільних боїв, яким почнеться 2019 рік", – заявив представник ЗМІ в ефірі BBC 5 Live Boxing Podcast.

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Володимир Кличко у двобої проти Ентоні Джошуа

Володимир Кличко у двобої проти Ентоні Джошуа

Нагадаємо, що свій останній на сьогодні поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом Ентоні Джошуа. Усього за кар'єру легендарний український чемпіон провів 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) і зазнав п'яти поразок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко назвав причину, яка змусить його повернутися у професійний бокс.

Особи
Володимир КличкоДілліан Уайт
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Приходько Егор
Приходько Егор
и виталика пусть тоже с собой заберет этого имбицила из завтрашнего дня
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Приходько Егор, "имбицил"-муьтимиллионер...совсем печалька. )))
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