ЗМІ: Володимир Кличко повертається в бокс

Легендарний Володимир Кличко відновить професійну кар'єру в 2019 році. Український боксер має намір провести бій із британцем Ділліаном Уайтом.

Про це повідомив авторитетний британський журналіст Стів Банс. "Володимир Кличко повертається, він знову боксуватиме. Я чув, що він зв'язався із крутим британським супертяжем. Це не Ф'юрі і не Джошуа. Чув, що цей бій ми могли б побачити на "Уемблі" 13 квітня. Це один із найбільш божевільних боїв, яким почнеться 2019 рік", – заявив представник ЗМІ в ефірі BBC 5 Live Boxing Podcast.

Last year we saw @Tyson_Fury successfully return to the ring. @bigdaddybunce has news of another former heavyweight World Champion potentially plotting his comeback!



Download the Costello and Bunce 2019 preview Podcast @BBCSounds 👇



📲 https://t.co/TUtgjgHGEw pic.twitter.com/5yUUmNj3IA