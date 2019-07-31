Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

ЗМІ: Повєткін битиметься з Ф'юрі на розігріві в Ломаченка

Читати матеріал російською

Російський супертяж Олександр Повєткін битиметься з британцем Хьюи Ф'юрі в андеркарті бою Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл, який відбудеться в Лондоні 31 серпня.

За даними журналіста Майка Коппінджера з The Athletic, "Російський Витязь" міг вийти на ринг проти двоюрідного брата свого майбутнього суперника – Тайсона Ф'юрі.

Новини
"Нечесно": легенда боксу обурився через бій Ломаченка в Лондоні

Олександр Повєткін

Олександр Повєткін

Boxing Scene

"Джерела розповіли нашому виданню про те, що Повєткіну пропонували бій з Тайсоном Ф'юрі в жовтні. Але олімпійський чемпіон з Росії відмовився. Замість цього він проведе бій з Хьюи Ф'юрі, який відбудеться 31 серпня в андеркарді поєдинку між Василем Ломаченко та Люком Кемпбеллом. Повєткін вів переговори з Тайсоном Ф'юрі, але потім надійшла пропозиція про поєдинок з Хьюи Ф'юрі, яку він і прийняв", – цитує представника ЗМІ vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗМІ підрахували, скільки Василь Ломаченко заробив за час своєї професійної кар'єри.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь Ломаченко Олександр Повєткін Хьюі Фьюрі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel