ЗМІ: Повєткін битиметься з Ф'юрі на розігріві в Ломаченка

Російський супертяж Олександр Повєткін битиметься з британцем Хьюи Ф'юрі в андеркарті бою Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл, який відбудеться в Лондоні 31 серпня.

За даними журналіста Майка Коппінджера з The Athletic, "Російський Витязь" міг вийти на ринг проти двоюрідного брата свого майбутнього суперника – Тайсона Ф'юрі.

Олександр Повєткін Boxing Scene

"Джерела розповіли нашому виданню про те, що Повєткіну пропонували бій з Тайсоном Ф'юрі в жовтні. Але олімпійський чемпіон з Росії відмовився. Замість цього він проведе бій з Хьюи Ф'юрі, який відбудеться 31 серпня в андеркарді поєдинку між Василем Ломаченко та Люком Кемпбеллом. Повєткін вів переговори з Тайсоном Ф'юрі, але потім надійшла пропозиція про поєдинок з Хьюи Ф'юрі, яку він і прийняв", – цитує представника ЗМІ vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗМІ підрахували, скільки Василь Ломаченко заробив за час своєї професійної кар'єри.

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