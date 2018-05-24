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ЗМІ назвали нову дату бою Усик - Гассиев

7.7тЧитати новину російською

Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між чемпіоном WBC і WBO в першій важкій вазі українцем Олександром Усиком і чемпіоном WBA і IBF росіянином Муратом Гассіевим відбудеться або в п'ятницю 27 липня, або в суботу 28 липня.

Як повідомляє sport.ua з посиланням на свої джерела, саме про таку дату домовилися сторони на закритій зустрічі. Місце проведення не змінилося - це Саудівська Аравія, місто Джидда.

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Спочатку поєдинок був запланований на 11 травня, а місцем проведення вибрали місто Джидда в Саудівській Аравії, однак через травму Усика поєдинок перенесли.

Пізніше ЗМІ розтиражували інформацію про те, що бій відбудеться 21 липня.

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Теми
WBSSУсик - Гассиевбоксерська Ліга чемпіонів
Особи
Олександр УсикМурат Гассиев
Місце
Саудівська АравіяДжидда
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