ЗМІ назвали нову дату бою Усик - Гассиев

Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між чемпіоном WBC і WBO в першій важкій вазі українцем Олександром Усиком і чемпіоном WBA і IBF росіянином Муратом Гассіевим відбудеться або в п'ятницю 27 липня, або в суботу 28 липня.

Як повідомляє sport.ua з посиланням на свої джерела, саме про таку дату домовилися сторони на закритій зустрічі. Місце проведення не змінилося - це Саудівська Аравія, місто Джидда.

Спочатку поєдинок був запланований на 11 травня, а місцем проведення вибрали місто Джидда в Саудівській Аравії, однак через травму Усика поєдинок перенесли.

Пізніше ЗМІ розтиражували інформацію про те, що бій відбудеться 21 липня.