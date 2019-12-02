ЗМІ назвали дату бою Усик – Чісора

Український супертяж Олександр Усик свій наступний поєдинок із великою часткою ймовірності проведе проти британського експретендента на титул чемпіона світу Дерека Чісори.

Напередодні наш співвітчизник заявив, що не збирається в найближчому бою виходити на ринг із переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс, назвавши Чісору бажаним суперником. Тепер же ЗМІ з'ясували дату такого бою. За даними видання Чемпіон, мова йде про 29 лютого майбутнього року.

Новини Чісору до бою з Усиком готуватиме побитий українцем боксер

Усик – Чісора

Поєдинок пройде на Manchester Arena, яка вміщує 21 тисячу глядачів. Саме тут у листопаді 2018 року Олександр переміг британця Тоні Белью. Організатори розглядали можливість проведення бою Усик – Чісора тижнем або двома раніше, але 22 лютого в Manchester Arena виступає ірландська рок-група The Script, а 15 лютого – британський співак Джеймс Блант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, небитий російський боксер Олександр Беспутін викликав на ринг Олександра Усика після того, як завоював титул регулярного чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у напівсередній вазі.

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