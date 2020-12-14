ЗМІ дізналися, що Усик поб'ється за чемпіонський пояс після бою Джошуа – Ф'юрі

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) може побитися за вакантний чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO) після поєдинку британців Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO) і Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

За даними Boxing Scene, промоутер Едді Хірн зробить пропозицію Усику, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO, почекати бою двох володарів головних титулів у дивізіоні за звання абсолютного чемпіона світу.

Очікується, що Джошуа і Ф'юрі проведуть поєдинок у травні 2020 року, після чого переможець звільнить пояс WBO, за який через кілька тижнів і поб'ється Олександр. Його суперником може стати Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) або Джо Джойс (12-0, 11 КО).

Відзначимо, що Ентоні Джошуа нокаутував болгарина Кубрата Пулєва і захистив три чемпіонські пояси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент WBO заявив про те, що наступним суперником Джошуа повинен стати Усик, а не Ф'юрі.