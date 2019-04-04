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ЗМІ: бій Усик – Такам перенесено

1.7тЧитати матеріал російською

Український боксер Олександр Усик свій дебютний бій у суперважкому дивізіоні проведе не 18 травня у Чикаго, як це планувалося спочатку, а на тиждень пізніше.

Такі дані має популярний інтернет-портал Sport Arena. Повідомляється, що офіційно про дату бою українця з представником Камеруну Карлосом Такамом буде оголошено вже 5 квітня. А до кінця поточного тижня мають надійти у продаж і квитки на бій.

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ЗМІ: бій Усик – Такам перенесено

Зазначимо, що рішення пересунути поєдинок на 25 травня було ухвалене у зв'язку з тим, що на 18-е число призначено бій американського чемпіона Деонтея Уайлдера. Для зручності вболівальників шоу були розведені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик епічно покуражився під час тренувального табору.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр УсикКарлос Такам
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