"Злякався": український боксер, який побив росіянина в РФ, зробив зізнання про бій

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян, який сенсаційно побив росіянина Сергія Воробйова в Калінінграді, зізнався, що був здивований суддівськими записками.

При значній перевазі нашого співвітчизника один із суддів віддав перемогу його супернику (95:96), а ще один нарахував мінімальну перевагу Карена (96:94). І лише третій з арбітрів зафіксував переконливу перемогу українця (99:91).

"Домашнє суддівство очікували, тим більше Воробйов подає надії, ще й в головному бою вечора. У момент оголошення рахунку останнього судді, я навіть злякався що мені не віддадуть перемогу", – сказав Карен для Luckypunchnet.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Карен Чухаджян відверто розповів про те, як його затримали російські прикордонники напередодні бою з Воробйовим.

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