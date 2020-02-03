"Злякався": український боксер, який побив росіянина в РФ, зробив зізнання про бій

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян, який сенсаційно побив росіянина Сергія Воробйова в Калінінграді, зізнався, що був здивований суддівськими записками.
При значній перевазі нашого співвітчизника один із суддів віддав перемогу його супернику (95:96), а ще один нарахував мінімальну перевагу Карена (96:94). І лише третій з арбітрів зафіксував переконливу перемогу українця (99:91).
Карен Чухаджян: "У момент оголошення записок останнього судді злякався, що мені не віддадуть перемогу" ❗️. Перспективний український напівсередньоваговик @karen_chukhadzhyan (16-1, 7 КО), 1 лютого завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією @wbaboxingofficial, в ексклюзивному інтерв'ю @luckypunchnet розповів про план на бій проти росіянина Сергія Воробйова (9-1, 6 КО), боксі суперника і роботі суддів в Калінінграді ⤵️. Який був план на бій: закінчити достроково або пройти всю дістанцію❓. ➖Прям нокаутувати ми завдання не ставили, я б затиснув і бій міг піти по зовсім іншим сценарієм. . Завдання було робити свій бокс, переграти його, і, в разі точного удару, доопрацювати його. Налаштовувалися на повну дистанцію, я так в принципі завжди і роблю. . Воробйов чимось здивував під час боя❓. ➖Сопернік в ринзі не здивував, по суті, він робив все те ж саме, що і робив в двох своїх минулих поєдинках: намагався вимотати ударами в корпус і добити. . Ми з В'ячеславом Володимировичем напередодні бою сіли, обговорили, подивилися і розібрали його. . Завдання було нейтралізувати його передню руку, тобто не давати по собі потрапляти, щоб він не намацав дистанцію, постійно раздергівают його, давати промахуватися і вже на цих промахах будувати свою роботу. . Очікували настільки відверте домашнє судейство❓. ➖Домашнее суддівство очікували, тим більше Воробйов подає надії проспект, ще й в головному бою вечора. У момент оголошення рахунку останнього судді, я навіть злякався що мені не віддадуть перемогу. Відзначимо, що титул WBA International дозволяє боксеру піднятися в топ-15 рейтингу організації. Чемпіон за версією WBA, нагадаємо, для обов'язкового захисту вибирає опонентів саме з першої 15-тки. . Регулярним поясом Асоціації володіє росіянин Олександр Беспутін (14-0, 9 KO) (недавно Пойманов на допінгу). . # украінскійбокс # Чухаджян # інтерв'ю # лакіпанчнет #ukrainianboxing #chukhadzian #luckypunchnet
"Домашнє суддівство очікували, тим більше Воробйов подає надії, ще й в головному бою вечора. У момент оголошення рахунку останнього судді, я навіть злякався що мені не віддадуть перемогу", – сказав Карен для Luckypunchnet.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Карен Чухаджян відверто розповів про те, як його затримали російські прикордонники напередодні бою з Воробйовим.
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