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23 вересня • оновлено в 17:00
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"З'їв серце лева": в мережі показали реальний дебют Усика в супертяжах

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Український боксер Олександр Усик 12 жовтня вперше в професійній кар'єрі виступить в суперважкому дивізіоні, який вважається найбільш престижним у світі.

Однак це буде далеко не перший його бій в супертяжах, повідомляє Xsport.

11 січня 2013 року. Олександр Усик - Джуніор Фа

11 січня 2013 року. Олександр Усик - Джуніор Фа

segodnya.ua

Після завоювання золотої медалі на Олімпіаді-2012 в Лондоні Усик вирішив відразу не переходити в професіонали і спробував себе на напівпрофесійному рівні – WSB. Однак, справа в тому, що його категорії до 91 кг не було, як такої, а в дивізіоні до 85 кг боксував ще один призер Лондона Олександр Гвоздик. У підсумку, Усик виступав в суперважкому дивізіоні - у категорії понад 91 кг.

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Дебют українця в цій ваговій категорії відбувся в Києві в поєдинку проти уродженця Нової Зеландії Джуніора Фа, який представляв команду British Lionhearts ( "Британські левові серця"). Підсумок - перемога рішенням суддів з рахунком 4:1.

"Українські отамани" здобули перемогу в тій зустрічі, а потім стали срібними призерами сезону WSB, при цьому Усик виграв всі свої бої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії відреагували на рішення Усика перейти в суперважку вагу.

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Особа
Олександр Усик
Місце
Україна Київ
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