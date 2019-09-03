Зірка кікбоксингу: Усик дізнався першого суперника у суперважкій вазі

Український ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик 12 жовтня проведе дебютний бій у суперважкому дивізіоні.

Суперником нашого співвітчизника на вечорі боксу у Чикаго стане зірка кікбоксингу, ексбоєць змішаних єдиноборств Тайрон Спонг із Нідерландів.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

34-річний Спонг відомий своїми виступами у кікбоксингу, де провів рівно 100 боїв. В активі Тайрона 91 перемога (60 – нокаутом), сім поєдинків нідерландець програв, один звів внічию, а ще один визнаний таким, що не відбувся. Він був чемпіоном у шести вагових категоріях.

Тайрон Спонг peninsuladeportiva.com

У професійному боксі уродженець Сурінаму провів 14 боїв, завершивши їх на свою користь. При цьому 13 перемог були достроковими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Тайрон Спонг здобув вражаючу перемогу на вечорі боксу у Мексиці, відправивши суперника у кошмарний нокаут.

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