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3 вересня • оновлено в 17:50
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Зірка кікбоксингу: Усик дізнався першого суперника у суперважкій вазі

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Український ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик 12 жовтня проведе дебютний бій у суперважкому дивізіоні.

Суперником нашого співвітчизника на вечорі боксу у Чикаго стане зірка кікбоксингу, ексбоєць змішаних єдиноборств Тайрон Спонг із Нідерландів.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

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34-річний Спонг відомий своїми виступами у кікбоксингу, де провів рівно 100 боїв. В активі Тайрона 91 перемога (60 – нокаутом), сім поєдинків нідерландець програв, один звів внічию, а ще один визнаний таким, що не відбувся. Він був чемпіоном у шести вагових категоріях.

Тайрон Спонг

Тайрон Спонг

peninsuladeportiva.com

У професійному боксі уродженець Сурінаму провів 14 боїв, завершивши їх на свою користь. При цьому 13 перемог були достроковими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Тайрон Спонг здобув вражаючу перемогу на вечорі боксу у Мексиці, відправивши суперника у кошмарний нокаут.

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Тема
Усик – Спонг
Особи
Олександр Усик Тайрон Спонг
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram! Це шо ше за новина?. Поматросил и бросил. Довго ж це падло знущалося над Динамо.
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Северг Олег
Северг Олег
С одноногим дебют ? Нормально, натурально хромая утка для Усика. Удачи Саша !
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